Китай может прибегнуть к принудительным беременностям женщин

Чтобы справиться со снижением рождаемости, которое, как ожидается, приведет к резкому сокращению рабочей силы в Китае в ближайшие годы, весьма вероятно, что страна может прибегнуть к принудительной беременности и прямому принуждению пар иметь детей.

Поскольку Китай сталкивается со сценарием отрицательного прироста населения, правительство начало заставлять своих граждан рано вступать в брак и иметь не менее трех детей у каждого. Власти начали проводить различные конкурсы в качестве приманки, сообщает Geo Politica.

Нежелание иметь детей возникает из-за того, что большинство потенциальных родителей утверждают, что они просто не могут гарантировать достаточную финансовую безопасность, чтобы заботиться о благополучии своих детей, поскольку их собственная жизнь находится под таким давлением из-за вынужденного карантина и бесконечных блокировок.

По сообщению Hong Kong Post,

разочарование от вынужденного пребывания взаперти в домах,

нехватка продовольствия,

отсутствие дохода,

рост цен,

проблемы со здоровьем и т. д.

привели к разочарованию среди жителей страны.

По данным Национального бюро статистики Китая, за шестилетний период с 2013 по 2019 г. число китайских браков сократилось на 41 процент, и в прошлом году было зарегистрировано всего 7,6 миллиона пар. Это самый низкий показатель за последние 36 лет. В результате рождаемость в Китае упала до 7,5 рождений на 1000 человек.

В отчете также сказано, что в девяти провинциях и регионах зарегистрирован отрицательный прирост населения.

Еще одна важная проблема, которая заставляет китайцев возражать против рождения большего количества детей, заключается в том, что они помнят времена, когда квласть строго проводила политику «одного ребенка». ", сообщает медиа-портал.

Принудительные аборты были в порядке вещей, правительство определяло, когда женщины могут забеременеть, держало супружеские пары под постоянным наблюдением и даже штрафовало и заключало в тюрьму тех, кто пытался родить второго ребенка.

В то время были проведены миллионы абортов, что привело к потере доверия народа к правительству.

Более того, китайцы также отмечают, что правительство не внесло никаких изменений в политику, чтобы облегчить парам возможность иметь больше детей. Теперь, когда правительство хочет больше детей, люди не хотят.

Правительство в настоящее время пытается завоевать доверие путем двусторонней коммуникации о необходимости большего количества детей для преодоления демографического кризиса, сообщает The Hong Kong Post со ссылкой на источники.

Если уровень рождаемости продолжит снижаться, рабочая сила в Китае также резко сократится в ближайшие годы.