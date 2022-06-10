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Китай может прибегнуть к принудительным беременностям женщин

Общество

Чтобы справиться со снижением рождаемости, которое, как ожидается, приведет к резкому сокращению рабочей силы в Китае в ближайшие годы, весьма вероятно, что страна может прибегнуть к принудительной беременности и прямому принуждению пар иметь детей. 

Китай может прибегнуть к принудительным беременностям женщин

Поскольку Китай сталкивается со сценарием отрицательного прироста населения, правительство начало заставлять своих граждан рано вступать в брак и иметь не менее трех детей у каждого. Власти начали проводить различные конкурсы в качестве приманки, сообщает Geo Politica. 

Нежелание иметь детей возникает из-за того, что большинство потенциальных родителей утверждают, что они просто не могут гарантировать достаточную финансовую безопасность, чтобы заботиться о благополучии своих детей, поскольку их собственная жизнь находится под таким давлением из-за вынужденного карантина и бесконечных блокировок. 

По сообщению Hong Kong Post,

  • разочарование от вынужденного пребывания взаперти в домах,
  • нехватка продовольствия,
  • отсутствие дохода,
  • рост цен,
  • проблемы со здоровьем и т. д.

привели к разочарованию среди жителей страны. 

По данным Национального бюро статистики Китая, за шестилетний период с 2013 по 2019 г. число китайских браков сократилось на 41 процент, и в прошлом году было зарегистрировано всего 7,6 миллиона пар. Это самый низкий показатель за последние 36 лет. В результате рождаемость в Китае упала до 7,5 рождений на 1000 человек. 

В отчете также сказано, что в девяти провинциях и регионах зарегистрирован отрицательный прирост населения. 

Еще одна важная проблема, которая заставляет китайцев возражать против рождения большего количества детей, заключается в том, что они помнят времена, когда квласть строго проводила политику «одного ребенка». ", сообщает медиа-портал. 

Принудительные аборты были в порядке вещей, правительство определяло, когда женщины могут забеременеть, держало супружеские пары под постоянным наблюдением и даже штрафовало и заключало в тюрьму тех, кто пытался родить второго ребенка. 

В то время были проведены миллионы абортов, что привело к потере доверия народа к правительству. 

Более того, китайцы также отмечают, что правительство не внесло никаких изменений в политику, чтобы облегчить парам возможность иметь больше детей. Теперь, когда правительство хочет больше детей, люди не хотят. 

Правительство в настоящее время пытается завоевать доверие путем двусторонней коммуникации о необходимости большего количества детей для преодоления демографического кризиса, сообщает The Hong Kong Post со ссылкой на источники. 

Если уровень рождаемости продолжит снижаться, рабочая сила в Китае также резко сократится в ближайшие годы.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
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