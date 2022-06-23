Назначенный Киевом луганский губернатор Сергей Гайдай заявил, что войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить из-под Лисичанска.
Операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины успешно продолжается. Союзные силы РФ и ЛНР наступают на Лисичанско-Северодонецком направлении. Генштаб ВСУ уже подтвердил, что Николаевка, что к юго-западу от Лисичанска, взята под контроль ВС РФ. Также подтверждается, что союзные силы заняли большую часть населённого пункта Сиротино, примыкающего к Северодонецку.
На фоне этого Гайдай заявил, что ВСУ, вероятно, придётся отступить из-под Лисчанска, потому что там небезопасно.
"В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", — заявил он.
Он добавил, что в случае полного захвата Северодонецка, мирные жители, укрывающиеся в бункерах завода "Азот", смогут эвакуироваться только на территорию, подконтрольную "ЛНР".
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