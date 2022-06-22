Экс-полковник армии США Макгрегор: "Украина — несостоявшееся государство"

Экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина — несостоявшееся государство.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Бывший советник министра обороны США в интервью Youtube-каналу Judging Freedom рассказал, что, несмотря на всю поддержку США и Европы, киевские военные не могут противостоять российской армии. По его мнению, всему виной нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский, из-за которого Украина перестала существовать как государство.

"Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено" — заявил Макгрегор.

Экс-полковник армии США заявил, что Киев уже проиграл в этом конфликте, а те, кто утверждает обратное, говорят глупости. В заключении он сказал, что администрация Джо Байдена совершает огромную ошибку, спонсируя заведомо проигравший украинский режим.