Полковник Литовкин: в Финляндии готовятся к войне с РФ, чтобы попасть в НАТО

Громкое заявление сделал глава Минобороны Тимо Кивинен — Финляндия готова воевать с Россией. Зачем в Хельсинки нагнетают обстановку, пояснил специально для Pravda.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Финляндия имеет намерение вступить в НАТО. Чтобы убедить население страны, что это желание не исходит от Соединённых Штатов и Брюсселя, местные власти начинают рассказывать в СМИ, что Россия нападёт на Финляндию и захватит её.

Однако стоит напомнить, что страна развивается последние 70 лет благодаря РФ, указал Литовкин:

"Строила заводы у себя и в России. Развивала свою экономику благодаря России. Россия была одним из основных торговых партнеров Финляндии. Сейчас Финляндия, подчиняясь давлению из-за океана, начинает рассказывать, что Россия не сегодня-завтра на неё нападёт".

Вот только, если Финляндия не собирается нападать на Россию, то воевать Россия с Финляндией тоже не собирается, подчеркнул полковник.

Кивинен же уверен, что Хельсинки, как и Киев, Москве не по зубам, но и не предоставляет никаких доказательств того, что РФ готовит наступление.

"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал глава Минобороны Финляндии в интервью Reuters.