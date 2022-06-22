Командующий армией Финляндии заявил о готовности к войне с Россией

Командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна на протяжении десятилетий готовилась к агрессии со стороны России, и если начнётся война, то финны готовы оказать сопротивление русским.

"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал он в интервью Reuters.

При этом Кивинен не предоставил никаких доказательств того, что Россия готовит нападение на Финляндию.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине Швеция и Финляндия объявили о готовности вступить в НАТО. Соответствующая заявка на членство в альянс была подана 18 мая. Однако Турция заблокировала рассмотрение этой заявки. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он решил наложить вето из-за того, что Стокгольм и Хельсинки сотрудничают с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.