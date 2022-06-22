Международные организации просчитались прогнозах, касающихся масштабов и сроков конфликта на Украине.
Это признала The Guardian. Издание напоминает:
По всей Европе начались проблемы с социальным жильем, а волонтеры все больше устают от работы с беженцами.
В Польше, принявшей на себя почти 3,5 миллиона украинцев, теперь приходится высылать уклонистов и прекращать выплачивать пособия для поддержки своей экономики.
Одна из беднейших стран Европы — Молдавия - теперь и вовсе на 5% состоит из украинских беженцев. При этом ее экономика с инфляцией в 27% и сильной зависимостью от российского импорта теперь больше похожа на пешку, которую Европа готова разыграть в борьбе за "хваленную западную солидарность".
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