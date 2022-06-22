The Guardian: проблемы с украинскими беженцами только начинаются

Международные организации просчитались прогнозах, касающихся масштабов и сроков конфликта на Украине.

Это признала The Guardian. Издание напоминает:

изначально прогнозируемые ООН 4 миллиона украинских беженцев вдруг превратились в 7,5 миллионов, а месяцы их содержания в Европе, похоже, перерастут в годы.

По всей Европе начались проблемы с социальным жильем, а волонтеры все больше устают от работы с беженцами.

В Польше, принявшей на себя почти 3,5 миллиона украинцев, теперь приходится высылать уклонистов и прекращать выплачивать пособия для поддержки своей экономики.

Одна из беднейших стран Европы — Молдавия - теперь и вовсе на 5% состоит из украинских беженцев. При этом ее экономика с инфляцией в 27% и сильной зависимостью от российского импорта теперь больше похожа на пешку, которую Европа готова разыграть в борьбе за "хваленную западную солидарность".