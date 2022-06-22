Cumhuriyet: в Турцию залетел российский БПЛА "Орлан-10"

На северо-востоке Турции местные жители нашли в горах российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Специалисты отправили его в Анкару, чтобы провести экспертизу.

По данным издания Cumhuriyet, беспилотник нашли грибники в "гористой местности между деревней Тилкичек и равниной Казыкбели в Кюртюнском районе Гюмюшхане". БПЛА был повреждён. Правоохранители установили, что перед ними российский разведывательный летательный аппарат "Орлан-10".

Эксперты считают, что беспилотник прилетел в Турцию случайно, потеряв сигнал на Украине или в Сирии. Сообщается, что БПЛА был не вооружён.

Как правило, "Орлан-10" выполняет разведывательные полёты и корректирует огонь артиллерии с боевым радиусом до 120 километров. Он может находиться в воздухе до 14 часов на высоте до пяти километров.