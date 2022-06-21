Власти Южной Осетии назвали референдум о присоединении к РФ нарушением договора

Руководитель администрации лидера Южной Осетии Алан Джиоев сообщил, что референдум о включении республики в состав России не согласовали с Москвой. По информации чиновника, указ об организации голосования не соответствует соглашению о сотрудничестве между странами.

"Объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с российской стороной", — сказал Джиоев.

Он отметил, что к этому выводу пришли после обсуждения референдума с коллегами из Кремля.

Ранее глава Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о проведении голосования по присоединению региона к РФ. При этом политик подчеркнул, что выступает за референдум.