Песков посоветовал властям Южной Осетии подумать над формулировками референдума

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о "юридическом казусе" в референдуме по включению Южной Осетии в состав России. Вопрос для процедуры сформулировали как объединение республики и нашей страны, напомнил пресс-секретарь президента РФ.

"Юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идёт о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно", — объяснил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Как подчеркнул представитель администрации российского лидера, властям необходимо "подумать над формулировками". Вместе с этим в Кремле заявили, что пока Москва не планирует присоединять регион к РФ.

Ранее бывший лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум по включению республики в состав России пройдёт 17 июля.