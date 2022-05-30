В Южной Осетии передумали проводить референдум о присоединении к России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о проведении референдума по вхождению республики в состав России. По его словам, он всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Кремлём по всему комплексу вопросов относительно присоединения.

Глава республики отметил, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы РФ, недопустимо.

Ранее бывший лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум по включению республики в состав России пройдёт 17 июля.