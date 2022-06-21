В Киеве появились случаи отравления шаурмой. Первый случай был зафиксирован ещё в четверг. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, всего зарегистрировано 23 случая отравления, в числе пострадавших трое детей. Диагноз сальмонеллёз подтвердился у 60% отравившихся.
Скоропортящуюся еду продавали в двух киосках в одном из районов города. Источник отравления — мясо. Сейчас предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто, оборудование демонтировано.
Чиновник также пояснил, что проблема не контролировалась полгода из-за военного положения в стране.
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