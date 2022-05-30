Более 40 человек заразились сальмонеллёзом в Бурятии после чаепития в школе

В Бурятии школьное чаепитие привело к заражению сальмонеллёзом 45 человек, из которых 19 — дети. Сейчас все заболевшие находятся в больнице, об этом пишет newizv.ru.

В среду, 25 мая, в одной из школ состоялось чаепитие в честь окончания учебного года. Отмечается, что часть салатов была куплена в магазинах, а другая часть блюд была приготовлена в школьной столовой родителями учеников.

После мероприятия 45 человек попали в инфекционное отделение больницы, у них обнаружили сальмонеллёз.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее ЧП произошло в республиканской школе-интернате в Кызыле в Туве. Согласно сообщению регионального МЧС, в больницу с пищевым отравлением попали 74 ребёнка. Всех детей определили в инфекционное отделение.