Американский наёмник, который воюет на стороне Вооружённых сил Украины, рассказал, что в ВСУ регулярно происходят инциденты с огнём по своим. Он назвал происходящее "дурдомом" и "цирком".
Журналист Сет Харп разместил в соцсетях скриншоты переписки с наёмником из США.
"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <…> (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — написал журналисту наёмник.
Он добавил, что украинская армия обречена на поражение, если будет продолжать в том же духе.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что жалобы наёмников на боевиков ВСУ свидетельствуют о моральном разложении украинской армии.
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