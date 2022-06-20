Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"

Американский наёмник, который воюет на стороне Вооружённых сил Украины, рассказал, что в ВСУ регулярно происходят инциденты с огнём по своим. Он назвал происходящее "дурдомом" и "цирком".

Журналист Сет Харп разместил в соцсетях скриншоты переписки с наёмником из США.

"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <…> (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — написал журналисту наёмник.

Он добавил, что украинская армия обречена на поражение, если будет продолжать в том же духе.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что жалобы наёмников на боевиков ВСУ свидетельствуют о моральном разложении украинской армии.