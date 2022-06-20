Официальный представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что руководитель страны одобрил намерение Еврокомиссии сделать Украину кандидатом в Евросоюз.
"Венгрия и другие партнёры считают, что Грузия, Босния и Герцеговина тоже должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе", — заявил Хаваши.
Как написали в Hirado, Киев и Будапешт поддерживают передачу статуса кандидата в ЕС Молдавии.
Ранее Орбан раскритиковал ограничительные меры в отношении России. Глава правительства подчеркнул, что введение газового эмбарго уничтожит европейскую экономику.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.