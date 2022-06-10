Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новые пакеты санкций против России и объявление газового эмбарго уничтожат экономику Европы.
"После нефтяного эмбарго планируют ввести эмбарго на газ. В этом случае мы разрушим всю европейскую экономику", — подчеркнул венгерский премьер-министр, слова которого приводит Kossuth Radio.
Вместе с этим Орбан призвал лидеров Европейского союза изменить позицию и не разорять страны. Также глава правительства Венгрии обратил внимание на взрывной рост инфляции.
Ранее заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов заявил, что представители ЕС не смогут быстро найти альтернативу российскому газу.
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