Telegram ввел платную подписку за 449 рублей

Мессенджер Telegram ввёл платную подписку Premium. Она позволит пользователям получить доступ к дополнительным функциям.

Стоимость подписки будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам Telegram останется бесплатным. В сообщении проекта говорится, что Telegram Premium поможет поддержать дальнейшее развитие мессенджера и получить доступ к дополнительным функциям.

Отмечается, что после оформления подписки практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Так, пользователи, оформившие подписку, смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ.

При этом все существующие функции остаются бесплатными для всех.

Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине на время конфликта. Телеграмм-каналы все чаще стали источником непроверенной информации, связанной с событиями на Украине, написал основатель Telegram. У мессенджера нет возможности проверять все поступаемые публикации, добавил Дуров.