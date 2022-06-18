Киев празднует: нацистка "Тайра" вернулась из плена. По обмену

Украинские соцсети ликуют: из российского плена благополучно "вырвалась" самая знаменитая неонацистка Юлия Паевская - "Тайра".

Сообщение об этом событии появилось на официальных страницах в соцсетях сначала у Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины, а потом и у самого Владимира Зеленского.

Информация не выглядит фейком, потому что по интернету разлетелись фото встречи нацистки в Киеве. Подтверждений от российских военных пока нет.

Депутат ГД Алексей Журавлёв в своём Telegram задал резонный вопрос:

"Мы так всех нацистов из "Азова"* постепенно вернем обратно? Чтобы они снова убивали и пытали жителей Донбасса?"

Напомним, Юлия Паевская, числившаяся до недавнего времени медработником нацбата "Азов"* была взята в плен в Мариуполе. "Тайра" пыталась выскочить с Азовстали под видом мамы двоих детей. Но выяснилось, что настоящих родителей малышей она собственноручно убила на глазах ребят. Об этом подробнее — здесь.

На кого обменяли нацистку "Тайру", восемь лет занимавшуюся легализацией западных наёмников, приезжавших в Донбасс "на сафари — убивать русню" и возила наркотики "в окопы", украинские лидеры не сообщили. По непроверенным данным — на российских пилотов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ