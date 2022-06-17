Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил о своём визите в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр подчеркнул, что рад снова побывать в этой стране.
Глава офиса лидера Украины Андрей Ермак сказал, что руководители стран обсудили экономическую помощь Киеву и гарантии безопасности. Также политики указали на необходимость ужесточить ограничительные меры против России.
"Мы поговорили с Борисом о важности поставок тяжёлого вооружения и систем ПВО", — добавил украинский чиновник.
Ранее Зеленский побеседовал в Киеве с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.