Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО Украине

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил о своём визите в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр подчеркнул, что рад снова побывать в этой стране.

Глава офиса лидера Украины Андрей Ермак сказал, что руководители стран обсудили экономическую помощь Киеву и гарантии безопасности. Также политики указали на необходимость ужесточить ограничительные меры против России.

"Мы поговорили с Борисом о важности поставок тяжёлого вооружения и систем ПВО", — добавил украинский чиновник.

Ранее Зеленский побеседовал в Киеве с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги.