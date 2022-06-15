В честь Бориса Джонсона назвали улицу в пригороде украинского Днепра

Украина продолжает избавляться от русских названий в стране. В пригороде Днепра, который недавно был Днепропетровском, появилась улица в честь Бориса Джонсона.

В рамках дерусификации власти города Новомосковск решили переименовать несколько улиц.

"Теперь Московская зовётся — Мариупольской, а улица Горького стала Волонтерской", — рассказал украинскому телеканалу глава населённого пункта Сергей Резник.

Одну из улиц в городе и вовсе решили назвать в честь премьер-министра Великобритании. Мало того, стоящую там пятиэтажку украсят многометровым портретом Бориса Джонсона.

"Вскоре тут появится и мурал с изображением британского премьер-министра", — пообещал мэр города.

По его словам, политика нарисуют в средневековых латах, которые будет украшать флаг Британии и повязка, стилизованная под украинский "прапор".