Украина продолжает избавляться от русских названий в стране. В пригороде Днепра, который недавно был Днепропетровском, появилась улица в честь Бориса Джонсона.
В рамках дерусификации власти города Новомосковск решили переименовать несколько улиц.
"Теперь Московская зовётся — Мариупольской, а улица Горького стала Волонтерской", — рассказал украинскому телеканалу глава населённого пункта Сергей Резник.
Одну из улиц в городе и вовсе решили назвать в честь премьер-министра Великобритании. Мало того, стоящую там пятиэтажку украсят многометровым портретом Бориса Джонсона.
"Вскоре тут появится и мурал с изображением британского премьер-министра", — пообещал мэр города.
По его словам, политика нарисуют в средневековых латах, которые будет украшать флаг Британии и повязка, стилизованная под украинский "прапор".
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