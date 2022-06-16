Лидеры Франции, Италии и Германии не случайно приехали на Украину втроём. Они, вероятно, попытаются уговорить Владимира Зеленского уступить часть территорий ради заключения мира. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
Эксперт заметил, что Зеленский накануне поговорил по телефону с британским премьером Борисом Джонсоном и президентом США Джозефом Байденом. И, скорее всего, получил от них ценные указания. А сегодня украинский лидер встретится с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Марио Драги.
"Европейцы не случайно приехали втроём. Им нужен мир, а для этого Киев надо уговорить сдать часть территорий. От СВО на Украине они загнали Европу в бесконечный коридор падения своих экономик", — написал Баширов.
По его мнению, в продолжении конфликта ещё заинтересованы британцы и американцы, которые ведут свою игру.
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