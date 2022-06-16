RaiNews24: Драги, Макрон и Шольц прибыли с "миссией" на Украину — на пути в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину. Согласно информации, политики уже на пути в Киев для встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

О том, что политики уже находятся на территории Украины, сообщило итальянское издание RaiNews24. По данным журналистов, "миссия" лидеров европейских стран "заверить" Зеленского в своей поддержке.

"Первая цель заключается именно в этом: продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского из Европы за ограниченную и медленную реакцию на поставки оружия", — пишет издание. — Вторая цель — это именно российский президент, которому должен быть дан чёткий сигнал: единство цели Европейского Союза не ставится под сомнение".

Как подчеркнули журналисты, политики обсудят "насущные" вопросы уже сегодня. Будет ли по итогам встречи конференция, пока неизвестно.