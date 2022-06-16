Главком ВСУ Залужный: ВС РФ одновременно атакуют на девяти направлениях

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил в четверг, что ВС РФ одновременно атакуют ВСУ на девяти направлениях.

По словам Залужного, основные ударные силы союзных войск РФ и ЛНР находятся на севере Луганской области, где продолжается "ожесточённая борьба". Он подчеркнул, что Северодонецк — это ключевая точка в системе обороны области.

По данным украинского главнокомандующего Вооружённых сил, ВС РФ и НМ ЛНР ведут наступление сразу с нескольких направлений. Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, Попасная-Светлодарск, Северодонецк-Лисичанск, Северодонецк-Метелкино, Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, а также Тошковка-Камышеваха.

Залужный уточнил, что союзные силы применяют авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию и пытаются вытеснить ВСУ из области. С украинской стороны такие заявления уже стали нормой. Киевские власти поменяли стратегию, и теперь, вместо ложных слов о скорой победе, они каждый день рассказывают, что военным очень сложно справляться с ВС РФ, потому что Запад тормозит поставки вооружения.