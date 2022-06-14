Британский министр Трасс заявила об отправке нелегальных мигрантов в Руанду

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти отправят нелегальных мигрантов, которые находятся на территории королевства, в Африку.

"Мы планируем первый рейс сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту", — заявила министр, слова которой приводит Sky News.

По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, депортация позволит бороться с деятельностью контрабандистов, которые продают людей.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Британии намерены вернуться на родину. Они отказались жить в Руанде.