Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти отправят нелегальных мигрантов, которые находятся на территории королевства, в Африку.
"Мы планируем первый рейс сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту", — заявила министр, слова которой приводит Sky News.
По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, депортация позволит бороться с деятельностью контрабандистов, которые продают людей.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Британии намерены вернуться на родину. Они отказались жить в Руанде.
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