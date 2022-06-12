NYT: часть стран отказалась вступать в "антироссийскую коалицию" США

Многие страны Азии, Африки и Южной Америки не намерены рушить крепкие партнёрские отношения с Россией в угоду США, заявили американские аналитики. По их словам, всё больше государств отказываются вступать в "антироссийскую коалицию" Вашингтона.

Так, согласно информации, в поддержке США отказали:

Индия,

Бразилия,

Израиль,

страны Персидского залива,

страны БРИКС,

Пакистан.

"До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнёрские отношения с Соединёнными Штатами по другим важным вопросам безопасности", — говорится в статье The New York Times.

По мнению американских аналитиков, Вашингтону вряд ли удастся "перетянуть несогласных" на свою сторону, что может создать Штатам проблемы для реализации "антироссийской стратегии".