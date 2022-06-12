Многие страны Азии, Африки и Южной Америки не намерены рушить крепкие партнёрские отношения с Россией в угоду США, заявили американские аналитики. По их словам, всё больше государств отказываются вступать в "антироссийскую коалицию" Вашингтона.
Так, согласно информации, в поддержке США отказали:
"До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнёрские отношения с Соединёнными Штатами по другим важным вопросам безопасности", — говорится в статье The New York Times.
По мнению американских аналитиков, Вашингтону вряд ли удастся "перетянуть несогласных" на свою сторону, что может создать Штатам проблемы для реализации "антироссийской стратегии".
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