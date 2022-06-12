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National Interest: укрепление рубля обернётся финансовыми потерями для Запада

Мир

Дальнейший рост курса рубля приведёт к дополнительным затратам Запада при покупке энергоресурсов из РФ. Такое мнение выразил обозреватель Аксель де Верну в материале для National Interest.

National Interest: укрепление рубля обернётся финансовыми потерями для Запада

По словам автора, механизм оплаты газа в рублях, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, привёл к значительному усилению позиций национальной валюты России.

"Если рубль в последующие месяцы будет и дальше укрепляться, то западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт энергоресурсов", — отметил Аксель де Верну.

Он считает, что новая система газового сотрудничества стала болезненной для Запада, который был вынужден согласиться с решением Путина.

Как пояснил журналист, спрос на российскую валюту в мире, скорее всего, будет повышаться. Это продемонстрирует неэффективность санкций Запада в отношении РФ, заключил автор.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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