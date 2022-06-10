Коллективный Запад продолжает свою антироссийскую политику, стараясь "обработать" те страны, которые до сих пор сохраняли нейтралитет по отношению к России. Давление на себе в этом плане испытывает и Уругвай, сообщил российский посол в этой стране Андрей Будаев.
Дипломат напомнил, что из 198 стран мира к антироссийской кампании присоединились на данный момент меньше трети. Эти государства активно применяют экономические и финансовые способы давления на Россию.
"Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны. Не секрет, что подобного рода работа проводится с латиноамериканскими странами, и Уругвай тут не исключение", — сказал Будаев в разговоре с РИА Новости.
Посол напомнил, что с этой целью, в частности, руководители ЕС и НАТО стараются повлиять на общественное мнение, размещая в Сети "открытые письма". Также послы западных государств периодически посещают министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо.
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