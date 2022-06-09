Владимир Зеленский рассказал о важности экономического вклада каждого украинца в поддержку борьбы за независимость.
Президент Украины объяснил, какой должна быть должна быть экономическая политика государства и во время в****. Он отметил, что население страны делится на тех, кто защищает независимость и тех, кто обеспечивает помощь защитникам.
Зеленский выступил против того, чтобы на Украине оставалась теневая часть экономической жизни.
"Это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институтов", — сказал лидер Украины.
Ранее Зеленский подписал указ о введении бессрочных персональных санкций в отношении Владимира Путина и его ближайшего окружения из числа чиновников.
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