Зеленский ввёл персональные санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных персональных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина и его ближайшего окружения из числа чиновников.

В украинский чёрный список, состоящий из 35 российских госслужащих, также попали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев, глава правительства Михаил Мишустин, восемь вице-премьеров и другие чиновники.

Украина заблокирует активы указанных лиц.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ограничительные меры, введённые Западом против России, не достигли цели, поскольку Москва продолжает спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, мир заплатит высокую цену за санкции против РФ. А бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин подчеркнул, что антироссийские санкции сильнее всего ударили по США и их союзникам, чем по России.