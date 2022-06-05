Швейцария заявила, что санкции Запада против РФ не достигли цели

Ограничительные меры, введенные против России западными странами, не достигли цели, если она заключалась в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, сообщил порталу Blick.ch министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

"Если целью санкций было скорейшее прекращение войны на Украине, то замечу, что эта цель до сих пор не достигнута", — сказал он.

Как напомнил министр, эффективность ограничений в значительной степени зависит от того, полностью ли они выполняются и применяются ли в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами.

Пармелен считает, что вероятен новый рост цен на энергоносители из-за новых санкций против Москвы.

Напомним, группа из девяти сенаторов Конгресса США призвала министра финансов страны Джанет Йеллен расширить санкции против России. Как сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, парламентарии указывают на необходимость "усилить давление на представителей российского руководства, в том числе и на тех, кто оказывает поддержку неспровоцированному вторжению РФ на Украину".