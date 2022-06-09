Власти Донецкой Народной Республики планируют провести трибунал над боевиками нацбата "Азов"* до конца лета. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Я думаю, до конца лета точно проведём, здесь затягивать не стоит. Мы растягивать ситуацию не имеем права", — сказал глава ДНР в эфире Первого канала.
В середине мая более 2 тыс. боевиков украинского националистического батальона "Азов" и служащих ВСУ, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен ВС России. До этого они около месяца находились в подвалах предприятия.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.