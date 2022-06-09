Трибунал над боевиками "Азова"* пройдёт до конца лета

Власти Донецкой Народной Республики планируют провести трибунал над боевиками нацбата "Азов"* до конца лета. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Я думаю, до конца лета точно проведём, здесь затягивать не стоит. Мы растягивать ситуацию не имеем права", — сказал глава ДНР в эфире Первого канала.

В середине мая более 2 тыс. боевиков украинского националистического батальона "Азов" и служащих ВСУ, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен ВС России. До этого они около месяца находились в подвалах предприятия.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.