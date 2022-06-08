Японские пользователи Twitter отреагировали на решение российских властей приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

"А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!" — заявил пользователь Сети hit_the_jackpot.

"Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!" — считает kvansan.

"Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии" — посетовал fuugetu1967.