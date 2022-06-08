Японские пользователи Twitter отреагировали на решение российских властей приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.
"А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!" — заявил пользователь Сети hit_the_jackpot.
"Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!" — считает kvansan.
"Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии" — посетовал fuugetu1967.
Суда Японии осуществляли лов в районе Южных Курил по соглашению, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Решение было принято по причине заморозки полагающихся Москве выплат со стороны Токио.
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