360Kuai: тактика "завлечённой змеи" армии РФ привела в замешательство Зеленского

Командование армии России применило в Донбассе новую тактику, которая обескуражила даже президента Украины Владимира Зеленского. Так считает обозреватель китайского издания 360Kuai. Перевод представила "ПолитРоссия".

Автор статьи отметил, что российские войска продолжают успешное постепенное освобождение населенных пунктов Донбасса одного за другим. Но иногда генералы дают неожиданный приказ остановить наступление и даже немного отводят войска назад.

По мнению аналитика, всё это делается с определенной целью — чтобы вынудить ВСУ пойти в контрнаступление. Эксперт назвал это тактикой "завлечённой змеи".

"Каждый раз они как будто находят змеиную нору, останавливаются перед ней и даже делают вид, будто отходят. Украинские войска, словно завлеченная змея, переходят в контрнаступление и, как итог, несут большие потери. Эта ситуация обескуражила даже Зеленского", — пишет китайское издание.

Именно благодаря такой тактике российская армия и добилась значительных успехов в Донбассе. И это вынуждены публично признавать даже западные спецслужбы, считает автор 360Kuai.