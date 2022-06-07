Аналитик из США Крук: события на Украине могут привести к расколу Евросоюза

Украинский кризис может привести к политическому и экономическому расколу Евросоюза. Такое мнение выразил американский аналитик Клайв Крук в материале для Bloomberg.

По мнению эксперта, ЕС быстро отреагировал на начало российской спецоперации по демилитаризации Украины. Он напомнил, что страны, входящие в состав организации, стали поставлять оружие Киеву, увеличивая расходы на оборонную сферу.

"Но для поддержания всех этих усилий потребуется куда более глубокое политическое единство, что выходит за рамки возможностей Евросоюза", — пояснил специалист.

Крук убеждён: неравномерный рост инфляции в европейских странах свидетельствует о том, что до экономической интеграции ЕС ещё далеко, особенно в плане поставок энергоносителей.

Как отметил эксперт, к расколу Евросоюза могут привести следующие факторы:

Неполная интеграция экономик стран еврозоны;

Неработающие финансовые договорённости;

Небрежно составленные законы;

Расхождения в политических ценностях;

Отсутствие единства среди населения Европы.