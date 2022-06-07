Spiegel: в США идёт многотысячный поток мигрантов, недовольных политикой Байдена

Большая группа мигрантов направляется к границе США и Мексики, сообщают немецкие СМИ. Согласно информации, колонны насчитывают от шести до 10 тысяч людей, которые недовольны решением президента Америки Джо Байдена не приглашать на Саммит Америк Венесуэлу.

Люди недовольны, что политические решения Байдена дают возможность использовать мигрантов, как "рычаг давления".

"Сегодня мы говорим главам государств и правительств США и всех стран, которые встречаются на Саммите Америк: семьи мигрантов не являются средством обмена идеологическими и политическими интересами", — цитирует активиста Луиса Гарсия Вильяграна Spiegel.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что США решили не приглашать на Саммит Америк Венесуэлу и Никарагуа из-за "неправильной" политической позиции. Позже власти кубы объявили, что будут бойкотировать мероприятия, так как американская сторона пытается оказывать давление на Латинскую Америку.