Куба объявила бойкот США: "На Саммите Америк нас не будет"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство страны намерено бойкотировать Саммит Америк, который пройдёт в Лос-Анджелесе в июне под руководством США.

По словам лидера Кубы, делегация не поедет на мероприятие "ни под каким предлогом".

"Я могу заверить вас, что ни при каких обстоятельствах не буду присутствовать", — заявил Диас-Канель.

Политик подчеркнул, что долгое время Штаты во главе с американской администрацией "оказывают жестокое давление" на страны Латинской Америки. Кроме того, Куба решительно осуждает Белый дом за решение не приглашать на саммит Никарагуа и Венесуэлу из-за их "политической позиции".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление бразильских властей о том, что Европа рискует потерять Латинскую Америку как важного партнёра из-за "нетерпимости", что приведёт к обострению ситуации, как это получилось с российской стороной.