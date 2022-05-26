Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство страны намерено бойкотировать Саммит Америк, который пройдёт в Лос-Анджелесе в июне под руководством США.
По словам лидера Кубы, делегация не поедет на мероприятие "ни под каким предлогом".
"Я могу заверить вас, что ни при каких обстоятельствах не буду присутствовать", — заявил Диас-Канель.
Политик подчеркнул, что долгое время Штаты во главе с американской администрацией "оказывают жестокое давление" на страны Латинской Америки. Кроме того, Куба решительно осуждает Белый дом за решение не приглашать на саммит Никарагуа и Венесуэлу из-за их "политической позиции".
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление бразильских властей о том, что Европа рискует потерять Латинскую Америку как важного партнёра из-за "нетерпимости", что приведёт к обострению ситуации, как это получилось с российской стороной.
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