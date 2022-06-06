Росгвардейцы в Харьковской области уничтожили шесть боевиков украинского батальона "Кракен". Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По её данным, столкновение с диверсантами произошло в лесном массиве. Спецназу Росгвардии удалось уничтожить шесть боевиков из семи, один был взят в плен.
"Росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников группы был взят в плен", — говорится в сообщении пресс-службы.
Пленный боевик подтвердил принадлежность к батальону "Кракен", добили в ведомстве.
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