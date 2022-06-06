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Миланский театр "Ла Скала" откроет сезон русской оперой "Борис Годунов"

Мир

Миланский театр "Ла Скала" откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Директор театра Доминик Мейер заявил, что выступает против "отмены" русской культуры.

"Я против "охоты на ведьм" и не поддерживаю отмену российских произведений. Когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь", — приводит его слова агентство ANSA.

Новый сезон в "Ла Скале" стартует в декабре с постановки "Бориса Годунова". Премьера оперы намечена на 7 декабря, партии в ней исполнят Ильдар Абдразаков и Анна Денисова.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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