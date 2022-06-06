Миланский театр "Ла Скала" откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Директор театра Доминик Мейер заявил, что выступает против "отмены" русской культуры.
"Я против "охоты на ведьм" и не поддерживаю отмену российских произведений. Когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь", — приводит его слова агентство ANSA.
Новый сезон в "Ла Скале" стартует в декабре с постановки "Бориса Годунова". Премьера оперы намечена на 7 декабря, партии в ней исполнят Ильдар Абдразаков и Анна Денисова.
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