Анна Нетребко возвращается на сцену. России в планах нет

Представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин рассказал о её предстоящих сольных концертах. По словам Берина, это будет грандиозное возвращение на мировую музыкальную сцену.

Он напомнил, что в апреле Анна Нетребко с успехом выступила в Монако. "И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нём. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление", — рассказал Берин РИА "Новости".

На сцене Парижской филармонии Анна Нетребко выступит 25 мая. А спустя два дня её сольный концерт пройдет в театре "Ла Скала" в Милане.

В начале марта представители "Метрополитен-опера" заявили, что Анна Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках. В качестве причины было указано, что она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина. Тогда же отношения с Нетребко разорвала Баварская государственная опера.

В начале марта были сообщения, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. А в конце того же месяца Анна Нетребко заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она сообщила, что собирается вернуться на сцену в конце мая.

Её представитель не сообщил ничего о планах Анны Нетребко посетить Россию. Из чего можно сделать вывод, что таковых в настоящее время не существует, всё внимание оперной певицы будет поглощено концертами в Европе.