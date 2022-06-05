Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека из-за планов по остановке импорта российских газа, нефти и угля.
По словам политика, Хабек регулярно предупреждает жителей Германии о грядущей рецессии. Как отметил Кречмер, вице-канцлер должен перестать информировать население о грядущих сложностях. Вместо этого он посоветовал Хабеку попытаться избежать экономических проблем.
"Перед выходом из договоров о поставках энергоресурсов нужно обеспечить надёжное энергоснабжение в ФРГ", — приводит слова Кречмера издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Премьер-министр Саксонии также добавил, что рост цен на энергоресурсы для немцев составил от 80 до 100 процентов.
Ранее депутаты бундестага призвали руководство ФРГ и ЕС отказаться от планов по введению эмбарго на российскую нефть. Они считают, что такой запрет приведёт к разрушению экономики Германии.
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