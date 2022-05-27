Колташов: отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обойдётся Германии

Отказ Германии от российских энергоресурсов ей невыгоден, ведь в этом случае Берлин становится зависимым от импорта солнечных ветряных энергогенераторов из Китая. Такой прогноз дал экономист Василий Колташов.

Помимо этого эксперт напомнил, что эмбарго на российские газ и нефть неизбежно ведёт к резкому росту цен, от чего будут страдать все, в том числе и рядовые потребители в ЕС.

"Во-первых, отказ от российских энергоносителей означает для немецкой промышленности серьезный удар. Это означает, что все цены должны повыситься. В условиях глобальной инфляции, это главное от чего страдает Европейский союз и европейские производители и потребители", — объяснил экономист в разговоре с "Народными Новостями".

Но больше других от отказа от российской нефти пострадает химическая промышленность ФРГ, отметил Колташов. Он пояснил, что если замена газа при определённых условиях ещё возможна, то нефть из РФ заменить невозможно, потому что другие государства чисто физически не имеют необходимых для производства тяжёлых сортов "чёрного золота".

Но больше всего немцам стоит в сложившейся ситуации опасаться конкуренции с китайцами. Колташов объяснил, что Россия поставляет Китаю своё топливо на самых выгодных условиях, из-за чего цены на товары китайских производителей, в частности, машины и оборудование, снижаются, и конкуренция ФРГ с Китаем в этом плане становится ещё более серьёзной.