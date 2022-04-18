Экономист назвал заявления о дефолте РФ признаком бедствия западных экономик

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал о последствиях объявления дефолта России со стороны западных стран. Как объяснил эксперт, рассуждения на эту тему свидетельствуют об экономической катастрофе в Европе и Штатах.

"Сама попытка объявить нам дефолт вызвана осознанием того, что дальнейшие бедствие для западных экономик неминуемо. Единственное спасение состоит в том, чтобы получить ресурсы из вне", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим экономист подчеркнул, что если Запад заявит о невыполнении долговых обязательств Москвой, он дискредитирует себя в качестве финансового центра мира. Партнёры поймут, что с их средствами может случиться тоже самое, отметил собеседник издания. Также он предупредил: товары в мире продолжат дорожать.

Ранее Токио и Берн договорились усилить антироссийские ограничительные меры. Об этом предупредили японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис.