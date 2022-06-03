Польский философ: лишь вопрос времени, когда Запад бросит Зеленского

Польский философ Богуслав Пазь считает, что в конфликте на Украине самый большой враг для этой страны время. По его мнению, западное общественное мнение теряет интерес к происходящему на Украине.

По мнению Богуслава Пазя, ситуация там уже никого не интересует ни во Франции, ни в Италии, ни в Германии, ни в скандинавских странах. США нынешние события интересуют только с точки зрения геостратегического противостояния с Россией, которое охватывает Ближний и Средний Восток, а также Тихий и Индийский океаны.

"Украина, как и Польша, здесь лишь средство-инструмент в проводимой американцами глобальной политике: если вы, то есть русские, позволите слишком много Ирану, Сирии, Афганистану, то мы, соответственно, хорошо вооружим украинцев. Если же нет — Украина от нас уже ничего не получит", — говорится в статье на сайте Myśl Polska (перевод EurAsia Daily).

Польский философ полагает, что для среднестатистических Джона, Жака или Ганса текущие сообщения о конфликте в Донбассе ничем не отличаются от тех, которые они слышали за последние восемь лет.

Кроме того, полагает Богуслав Пазь, время даёт президенту России Владимиру Путину "мощные козыри".

Это прежде всего "возмущения на финансовых рынках, биржах энергоносителей и продовольствия". По мнению Пазя, президент России якобы ожидает, что правительства Германии, Франции, Венгрии уговорили Киев принять условия Москвы.

"На мой взгляд, лишь вопрос времени, когда Зеленский будет остановлен Западом и обречён на условия, которые поставит Кремль. Путин это знает и совсем не спешит с реализацией своих целей на Украине. Ждать ему выгоднее, чем какая-то резкая интенсификация военных действий", — считает Богуслав Пазь.

Стоит отметить, что мнение Богуслава Пазя вполне укладываются в официальную линию Варшавы. Власти Польши постоянно обвиняют государства "старой" Европы в том, что они недостаточно делают для Украины.

Об этом, в частности, сказано в статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, опубликованной в пятницу в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он в очередной раз обвинил государства Евросоюза в безразличии к происходящему на Украине. По мнению Моравецкого, Европа всё ещё не может объединиться и действовать с такой силой, как могла бы.

Напомним, на этой неделе в ходе визита в Киев Моравецкий заявил, что Россия боится небывало успешного взаимодействия между Польшей и Украиной. А ранее он же объявил, что русофобия в данное время является мейнстримом в Европе.