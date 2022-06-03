Сосновский: усиление Германии может быть выгодно Москве

В аналитике важно не перепутать причину и следствие. Так, версия о том, что Германия возрождает "вермахт" и первой жертвой станет Польша, верна с точностью до наоборот, считает немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

По мнению эксперта, это как раз Польша при полной поддержке англосаксов ведёт дело к возрождению Речи Посполитой и многократно усиливается.

"Польша становится реальной угрозой и для Германии, и, кстати, для России. Поэтому, как ни парадоксально, Москву вполне может устроить усиление Германии. Это уравновесит ситуацию, даст по рукам Лондону и Варшаве", — написал журналист в своём Телеграм-канале.

Он полагает также, что усиление Германии вполне может привести к распаду НАТО на отдельные армии.

Поэтому не стоит спешить делать поверхностные выводы. Иногда нужно включать парадоксальное мышление, заметил Сосновский.