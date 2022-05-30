Генерал бундесвера: в провалах ВСУ виновата Германия

Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил руководство ФРГ в том, что оно слишком медлит с принятием решений и не хочет помогать Украине. Об этом военный заявил в интервью изданию Welt.

По мнению генерала, Германия ответственна за то, что украинская армия укрепляется недостаточно быстро. Слова Зеленского об увеличивающемся давлении означают, что положение очень плохое, заметил он, комментируя поражения ВСУ.

Немецкий военный также признал, что российская армия имеет преимущество по огневой мощи и указал на стремительное её продвижение в последние дни.

По его словам, сопротивляемость украинской армии укрепляется недостаточно. И винить в этом нужно Германию, которая не сделала ещё многое из того, что обещала.

Немецкое руководство хочет переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие, заключил генерал.