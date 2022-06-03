Ковитиди: если киевский режим озвучит реальные потери, Украину охватит паника

По словам сенатора Ольги Ковитиди, на Украине нарастают панические настроения. Она отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский в своём последнем обращении озвучил территориальные потери страны за время спецоперации, составляющие, по его словам, 20% территории Украины, но опять ни словом не обмолвился о реальных потерях украинских Вооружённых сил.

Член Совфеда уверена, что настоящие цифры не предаются огласке намеренно, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию в стране.

"Ситуация на Украине действительно близка к панике. Киевский режим преднамеренно не озвучивает цифру реальных потерь украинской армии. Количество военнослужащих, погибших в ходе конфликта на Украине исчисляется тысячами", — сказала Ковитиди в беседе с "Журналистской правдой".

Сенатор подчеркнула, что в ЕС звучит всё больше недовольства по поводу продолжающихся поставок оружия Киеву, а также по отношению к политическим деятелям, благодаря которым конфликт на Украине перерос в "такую стадию".

Также Ковитиди отметила, что в Европе недовольны тем, что Киев скрывает потери иностранных наёмников. Парламентарий рассказала, что многие находящиеся на Украине наёмники хотели бы сейчас уехать, но киевский режим не позволяет им этого сделать.

Ковитиди добавила, что в мае иностранные наёмники уже не прибывали на Украину, а всего их в стране стало в два раза меньше.