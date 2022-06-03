Аксёнов: в случае удара по Крыму в Киеве будут глубокие воронки

Если бы Украина ударила по Крыму, то на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Ответ России на попытки применить американское оружие по её территории будет именно таким. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Телеграм-канале.

Ранее советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович, допустил возможность удара по полуострову из обещанного Джо Байденом ракетного вооружения, назвав Крым территорией Украины. Он также добавил, что бомбардировки Крыма якобы уже были раньше.

Аксёнов заметил, что если бы это было действительно так, то об этой "перемоге" Киев уже трубил бы на весь мир. Но и ответ на это был бы таким, о котором предупреждала Россия, то есть удар по центрам принятия решений.

Глава Республики обвинил Арестовича в постоянном вранье и добавил, что мнение "отмороженных киевских политиков" о принадлежности Крыма никого не волнует.

Аксёнов также выразил уверенность, что ВС России позаботятся о том, чтобы оружие, поставляемое США, до места назначения не добралось.