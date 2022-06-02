Читатели Le Figaro раскритиковали США за передачу Украине РСЗО HIMARS

Читатели ежедневной французской газеты Le Figaro отреагировали на заявление США о том, что из-за усиливающегося давления РФ в Донбассе они намерены отправить на Украину более совершенные ракетные комплексы и боеприпасы, включая РСЗО HIMARS, которые позволят точнее поражать ключевые объекты. Комментаторы выразили своё отношение к данному решению.

По мнению одного из читателей, Украина может использовать поставляемое оружие и против мирных граждан Донбасса.

"Украина бомбит гражданские районы Донбасса, ежедневно убивая женщин и детей… Это американское оружие убьет ещё больше мирных жителей."

Другой комментатор считает, что поставки оружия на Украину могут довести до ядерной войны.

"Этим решением конфликт завершится применением атомного оружия."

Некоторых из читателей возмущает цена вопроса, ведь военная поддержка Украины скажется и на благосостоянии европейцев.

"Предполагаемая общая стоимость этой войны составит миллиарды, которые заплатят все европейцы."

Некоторые обвинили США в том, что они втягивают в войну всю Европу. При этом один из комментаторов выразил уверенность, что новое вооружение не окажет серьёзного влияния на ход спецоперации.

"Эти ракетные установки будут уничтожены российскими вооружёнными силами до того, как доберутся до остатков украинской армии."