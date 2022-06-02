Захарова: обсуждать обещания Зеленского не наносить удары по РФ бесполезно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в обещаниях президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям в РФ.

По её словам, обсуждать такие заявления Киева бесполезно. Как отметила дипломат, России нужны реальные данные о планах Украины.

Она также напомнила, что в конце 2021 года Москва требовала письменных гарантий безопасности. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: на обещания Зеленского и западных политиков уже никто не ориентируется.

"Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно", — сказала Захарова.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют разместить в Сумской области ракетные комплексы большой дальности, поставленные США, для последующего нанесения ударов по российской территории.