Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в обещаниях президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям в РФ.
По её словам, обсуждать такие заявления Киева бесполезно. Как отметила дипломат, России нужны реальные данные о планах Украины.
Она также напомнила, что в конце 2021 года Москва требовала письменных гарантий безопасности. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: на обещания Зеленского и западных политиков уже никто не ориентируется.
"Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно", — сказала Захарова.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют разместить в Сумской области ракетные комплексы большой дальности, поставленные США, для последующего нанесения ударов по российской территории.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.