Байден не исключил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Американский лидер Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что страны Запада обсуждают возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной вместо отказа от её импорта.

По его словам, США вместе с союзниками ищут варианты сдержать стоимости топлива, цены на которое растут на фоне конфликта вокруг Украины и из-за российских ограничительных мер, всё больше затрагивающих поставки энергоносителей.

"Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене", — отметил Байден.

Напомним, американские власти переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших ограничительных мер в отношении России в связи с событиями вокруг Украины. Чиновники обеспокоены рисками ограничительных мер для мировой экономики.