Украинские морпехи просят вывести остатки батальона с линии фронта

Солдаты отдельного 18-го батальона морской пехоты 35 бригады обратились к президенту Владимиру Зеленскому и обществу с просьбой вывести оставшихся в живых украинских военных с линии фронта.

"Просим вас о помочь вывести остаток батальона, который на данный момент руководство считает предателями", — сказал старший подразделения в видеообращении.

По его словам, командование батальона отдаёт преступные приказы, посылая их в атаку под артобстрелами со стороны российской армии, в результате чего ВСУ несут большие потери.

Как сообщил старший, за четыре дня боёв в Николаевской области они не заняли ни одного населённого пункта, зато погибших и раненых свыше 80 человек, есть пленные и пропавшие без вести.