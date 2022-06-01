Солдаты отдельного 18-го батальона морской пехоты 35 бригады обратились к президенту Владимиру Зеленскому и обществу с просьбой вывести оставшихся в живых украинских военных с линии фронта.
"Просим вас о помочь вывести остаток батальона, который на данный момент руководство считает предателями", — сказал старший подразделения в видеообращении.
По его словам, командование батальона отдаёт преступные приказы, посылая их в атаку под артобстрелами со стороны российской армии, в результате чего ВСУ несут большие потери.
Как сообщил старший, за четыре дня боёв в Николаевской области они не заняли ни одного населённого пункта, зато погибших и раненых свыше 80 человек, есть пленные и пропавшие без вести.
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